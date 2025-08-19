DGABC
Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Economia

Dirigente do Fed indica que segue defendendo corte de juros e evita comentar suceder Powell

19/08/2025 | 11:52
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman, afirmou nesta terça-feira, 19, que ainda não mudou sua visão sobre política monetária, mantendo a defesa da redução de juros, já indicada no começo deste mês e na última reunião de política monetária, em julho, devido às condições do mercado de trabalho. Em entrevista à Bloomberg TV, questionada sobre assumir a presidência do Fed, após o término do mandato do atual chefe da instituição, Jerome Powell, em maio de 2026, Bowman destacou que está "focada no meu trabalho atualmente".

A dirigente do Fed ainda acrescentou que "propostas de regulamentação não serão alteradas sob o próximo presidente do Fed".

Entre os temas regulatórios, ela ressaltou que "temos que garantir que a regulação de criptomoedas seja adequada aos EUA", sem dar mais detalhes.

Sobre regras de capital e alavancagem, Bowman disse que o Fed está aguardando o fim do período de comentários sobre a nova regra de alavancagem e que "Basileia III será a última entre as propostas de capital".

Ela acrescentou que é importante garantir que bancos consigam alocar capital "de maneira viável a eles".


