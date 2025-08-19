Aneel aprova alta tarifária média de 13,53% para a Celesc Distribuição, de Florianópolis

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 19, o reajuste tarifário anual da Celesc Distribuição, com alta média de 13,53%. Os consumidores vão perceber o aumento a partir de 22 de agosto.

A Celesc é sediada na cidade de Florianópolis (SC) e atende aproximadamente 3,53 milhões de unidades consumidoras.

O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 12,07 bilhões.

Haverá alta de 15,80% em média para os consumidores conectados em Alta Tensão (AT) e de 12,41% em média para aqueles conectados em Baixa Tensão (BT).

Conforme o balanço apresentado, houve aumento de encargos setoriais, custos de transmissão e custos de aquisição de energia.