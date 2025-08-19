DGABC
Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Economia Titulo


A Nexstar, empresa americana do setor de mídia e radiofusão, fechou um acordo para comprar a concorrente Tegna, em um negócio avaliado em US$ 22 por ação, ou US$ 6,2 bilhões no total.

Operadoras de estações de TV locais nos EUA, que vêm enfrentando queda na receita em meio a um declínio no número de assinantes de TV, estão buscando reduzir custos por meio de fusões e acreditam que a postura favorável da Comissão Federal de Comunicações (FCC, pela sigla em inglês) à consolidação do mercado, durante o governo Trump, contribuirá para esse processo.

"As iniciativas que estão sendo implementadas pelo governo Trump oferecem aos radiodifusores locais a oportunidade de expandir o alcance, nivelar o campo de jogo e competir de forma mais eficaz com as grandes empresas de tecnologia e as grandes empresas de mídia, que têm alcance irrestrito e vastos recursos financeiros", disse o CEO da Nexstar, Perry Sook.

A Nexstar prevê que o acordo com a Tegna gerará sinergias anuais de US$ 300 milhões. O negócio ainda está sujeito a aprovações regulatórias, mas a previsão é de que a transação seja concluída até o segundo semestre de 2026.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


