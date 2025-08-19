Taxas de juros sobem com dólar e agenda fraca tende a minar liquidez

Os juro futuros operam com viés de alta na manhã desta terça-feira, 19, na esteira do dólar e apesar do recuo dos rendimentos dos Treasuries. Na ausência de agenda relevante, o mercado aguarda os leilões de NTN-B e LFT, mas a liquidez tende a ser menor. Às 9h18, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,990%, de 13,950% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 13,255%, de 13,194%, e o para janeiro de 2031 avançava para máxima de 13,550%, de 13,476% no ajuste de segunda-feira, 18.