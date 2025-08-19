Galípolo viaja para comemoração de 100 anos do Banco do México

O presidente do Banco Central (BC, Gabriel Galípolo, viaja ao México na próxima semana para participar da conferência "O Futuro dos Bancos Centrais", em comemoração ao 100º aniversário da fundação do Banco do México. De acordo com despacho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicado no Diário Oficial da União (DOU), a autorização de viagem para a Cidade do México é entre os dias 24 e 27 de agosto.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.