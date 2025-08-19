DGABC
DGABC

Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Suzano fará 1ª oferta de cédulas de produto rural no valor de R$ 2 bilhões

19/08/2025 | 07:07
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O conselho de administração da Suzano aprovou a sua primeira emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-Fs), em até três séries, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 2 bilhões.

A definição da quantidade de CPR-Fs a ser emitida em cada série ocorrerá conforme o sistema de vasos comunicantes, pelo qual a quantidade de títulos de uma série será ajustada em função das demais séries, observando que a primeira série emitirá, no mínimo, 250 mil CPR-Fs, equivalentes a R$ 250 milhões.

A primeira série das CPR-Fs terá prazo de oito anos. Sobre o valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios equivalentes a 96,50% das taxas DI.

A segunda série terá prazo de dez anos. Sobre o valor nominal atualizado incidirão juros remuneratórios equivalentes à maior taxa entre: a taxa interna de retorno de títulos públicos de longo prazo indexados à inflação ou uma taxa mínima previamente definida pela companhia.

A terceira série das CPR-Fs terá prazo de até 12 anos e juros remuneratórios serão definidos de forma similar à segunda série.

O pagamento dos juros em todas as séries será realizado semestralmente, nos dias 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano.

Segundo a companhia, os recursos da oferta serão destinados para atividades de formação e de exploração de florestas homogêneas, bem como a conservação de floresta nativa.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.