IPC-Fipe sobe 0,09% na 2ª quadrissemana de agosto, após alta de 0,29% na prévia anterior

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,09% na segunda quadrissemana de agosto, desacelerando em relação ao ganho de 0,29% verificado na primeira quadrissemana deste mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 19.
Na segunda prévia de agosto, dois dos sete componentes do IPC-Fipe subiram em ritmo mais lento, outros dois acentuaram queda e um passou de inflação para deflação: Habitação (de 0,39% na primeira quadrissemana para 0,32% na segunda quadrissemana), Educação (de 0,35% a 0,30%), Alimentação (de -0,21% a -0,42%), Vestuário (de -0,05% a -0,10%) e Transportes (de 0,74% a -0,15%).
Por outro lado, aceleraram de uma quadrissemana para a outra as categorias Despesas Pessoais (de 0,46% a 0,55%) e Saúde (de 0,61% a 0,69%).
Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de agosto:
- Habitação: 0,32%
- Alimentação: -0,42%
- Transportes: -0,15%
- Despesas Pessoais: 0,55%
- Saúde: 0,69%
- Vestuário: -0,10%
- Educação: 0,30%
- Índice Geral: 0,09%
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.