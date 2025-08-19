DGABC
Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Economia

IPC-Fipe sobe 0,09% na 2ª quadrissemana de agosto, após alta de 0,29% na prévia anterior

19/08/2025 | 07:03
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,09% na segunda quadrissemana de agosto, desacelerando em relação ao ganho de 0,29% verificado na primeira quadrissemana deste mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 19.

Na segunda prévia de agosto, dois dos sete componentes do IPC-Fipe subiram em ritmo mais lento, outros dois acentuaram queda e um passou de inflação para deflação: Habitação (de 0,39% na primeira quadrissemana para 0,32% na segunda quadrissemana), Educação (de 0,35% a 0,30%), Alimentação (de -0,21% a -0,42%), Vestuário (de -0,05% a -0,10%) e Transportes (de 0,74% a -0,15%).

Por outro lado, aceleraram de uma quadrissemana para a outra as categorias Despesas Pessoais (de 0,46% a 0,55%) e Saúde (de 0,61% a 0,69%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na segunda quadrissemana de agosto:

- Habitação: 0,32%

- Alimentação: -0,42%

- Transportes: -0,15%

- Despesas Pessoais: 0,55%

- Saúde: 0,69%

- Vestuário: -0,10%

- Educação: 0,30%

- Índice Geral: 0,09%


