Bolsas da Ásia fecham em baixa, após reuniões sobre Ucrânia e com tombo do SoftBank em Tóquio

Por Sergio Caldas

São Paulo, 19/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, após reuniões em Washington para tentar resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia e com a de Tóquio derrubada pela ação do SoftBank, que anunciou um investimento bilionário na Intel.

O índice japonês Nikkei caiu 0,38% em Tóquio, a 43.546,29 pontos, depois de atingir máxima histórica no pregão anterior. Apenas o SoftBank, multinacional japonesa de telecomunicações e internet, tombou 4,01%, depois de fechar um acordo para investir US$ 2 bilhões em ações ordinárias da fabricante de chips americana Intel.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi recuou 0,81% em Seul, a 3.151,56 pontos, o Hang Seng cedeu 0,21% em Hong Kong, a 25.122,90 pontos, e o Taiex registrou perda de 0,53% em Taiwan, a 24.353,50, também depois de alcançar patamar inédito ontem.

Na China continental, o Xangai Composto ficou praticamente estável, com baixa marginal de 0,02%, a 3.727,29 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,11%, a 2.343,74 pontos.

Investidores na Ásia também avaliaram as reuniões de ontem do presidente dos EUA, Donald Trump, com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus, na Casa Branca, para discutir o fim da guerra entre Moscou e Kiev.

Zelensky declarou que as negociações de paz em Washington foram positivas e abordaram questões sensíveis como garantia de segurança. Ele afirmou também estar pronto para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, com queda de 0,7% do S&P/ASX 200, a 8.896,20 pontos, pressionada por ações relacionadas a biotecnologia e petróleo. A mineradora BHP, por outro lado, liderou os ganhos do dia em Sydney, com alta de 1,57%, após divulgar avanço de 14% em seu lucro anual.

Contato: [email protected]