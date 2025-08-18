Ursula sobre reunião na Casa Branca: continuamos trabalhando em garantias à Ucrânia e paz

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta segunda, 18, que a reunião de hoje na Casa Branca entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e líderes europeus "é um momento importante, pois continuamos trabalhando em fortes garantias de segurança para a Ucrânia e uma paz duradoura".

"Estamos aqui, como aliados e amigos, pela paz na Ucrânia e na Europa", acrescentou ela na rede X.

Juntamente com o texto, ela postou uma foto dos líderes reunidos na sede do governo americano.

Além de Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que se reuniram bilateralmente antes, participaram da reunião multilateral o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte; a presidente da Comissão Europeia - braço executivo da UE -, Ursula Von der Leyen; o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; o presidente da Finlândia, Alexander Stubb; o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz; e o presidente da França, Emmanuel Macron.