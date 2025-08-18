A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,72%

Pontos: 137.321,64

Máxima de +1,14% : 137.902 pontos

Mínima estável: 136.341 pontos

Volume: R$ 19,77 bilhões

Variação em 2025: 14,17%

Variação no mês: 3,19%

Dow Jones: -0,08%

Pontos: 44.911,82

Nasdaq: +0,03%

Pontos: 21.629,77

Ibovespa Futuro: +0,53%

Pontos: 140.150

Máxima (pontos): 140.820

Mínima (pontos): 138.990

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,75

Variação: +0,69%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,36

Variação: +0,63%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,33

Variação: +1,87%

Ambev ON

Preço: R$ 12,06

Variação: +0,17%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,86

Variação: +0,8%

Vale PNA

Preço: R$ 53,18

Variação: -0,26%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,80

Variação: -0,65%

Vale ON

Preço: R$ 53,18

Variação: -0,26%

Itausa PN

Preço: R$ 11,10

Variação: +0,63%

Global 40

Cotação: 743,079 centavos de dólar

Variação: -0,34%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4339

Venda: R$ 5,4344

Variação: +0,67%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,53

Venda: R$ 5,63

Variação: -0,14%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4149

Venda: R$ 5,4155

Variação: +0,42%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4500

Venda: R$ 5,5850

Variação: -0,45%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4585

Variação: +0,83%

- Euro

Compra: US$ 1,1661 (às 18h36)

Venda: US$ 1,1663 (às 18h36)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3400

Venda: R$ 6,3410

Variação: +0,38%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4200

Venda: R$ 6,5550

Variação: +0,29%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.378,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,14%