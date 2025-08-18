DGABC
Esportes Titulo

Villasanti sofre grave lesão de LCA no joelho esquerdo e desfalca o Grêmio por até 10 meses

18/08/2025 | 17:32
O que parecia apenas um pisão em falso no gramado sintético da MRV Arena se transformou em grave lesão e a temporada chegou ao fim da pior maneira possível para o paraguaio Villasanti. O volante passou por exames de imagem que confirmaram o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo. O jogador vai passar por cirurgia e desfalca o Grêmio em até 10 meses.

O domingo que parecia de festa, com a virada por 3 a 1 diante do Atlético-MG, se transformou em preocupação aos torcedores gremistas quando o titular caiu, sentindo dores, e teve de deixar o campo de maca, chorando, para a entrada de Dodi. A grave lesão foi confirmada nesta segunda-feira.

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o volante Mathias Villasanti foi submetido a exames de imagem nesta segunda-feira e teve constatada ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, ocorrida no primeiro tempo da partida contra o Atlético-MG", anunciou o Grêmio.

"O atleta será submetido a tratamento cirúrgico em um momento apropriado e seguirá os protocolos de recuperação para este tipo de lesão", continuou o Grêmio, ainda sem definir a data da cirurgia.

Villasanti deixou o estádio em Belo Horizonte amparado por muletas, sem conseguir colocar a perna no chão, o que já sinalizava um problema grave. Mesmo antes de o Grêmio revelar a necessidade de cirurgia, companheiros de seleção paraguaia já mandavam mensagens de apoio ao companheiro de profissão nesta segunda.


