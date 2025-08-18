DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Economia Titulo

BC só incorpora em seus modelos medidas de impacto fiscal que já se tornaram lei, diz diretor

18/08/2025 | 16:43
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira, 18, que a autarquia só incorpora em seus modelos as medidas de impacto fiscal que já se tornaram lei. "O que já foi aprovado em lei vai ser implementado", comentou, durante evento da Warren Investimentos.

Ele confirmou que o lançamento do crédito consignado a trabalhadores do setor privado já está contemplado nas projeções do BC.

Conforme Guillen, as medidas fiscais entram no debate do BC como uma variável exógena, sendo que sua incorporação no modelo é difícil.

Ainda assim, ele entende que, mesmo sendo mais expansionista, o impacto da política fiscal sobre a atividade e consequentemente sobre a inflação é baixo.


