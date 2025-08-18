Petrobras tem interesse em vender diesel direto para grandes consumidores, afirma Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta segunda-feira, 18, que a estatal pretende vender diesel direto para grandes consumidores, ao ser perguntada sobre se a empresa poderia voltar à distribuição de combustíveis. Impedida por um contrato com a Vibra de concorrer no varejo, a estatal tem investido em contratos de venda direta, como fez com a Vale.
"Nós temos distribuidora de combustíveis na Colômbia, nós já estamos na distribuição", desconversou Magda, em entrevista à agência eixos, ao ser perguntada sobre se a empresa pensa em voltar a vender combustíveis líquidos nos postos de abastecimento.
