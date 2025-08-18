Queda do preço do petróleo será considerada na revisão de investimentos da Petrobras, diz Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta segunda-feira, 18, que os investimentos da empresa estão sendo revistos no próximo Plano Estratégico 2026-2030, que será divulgado em novembro, por conta do preço do petróleo.

"A redução do preço do petróleo será considerada na revisão dos nossos investimentos", explicou Magda Chambriard, em entrevista à agência eixos.