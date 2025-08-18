DGABC
Cultura & Lazer Titulo

Joelma tira microfone de fã à força após ser criticada em show

18/08/2025 | 16:23
Um momento que deveria ter sido especial entre a cantora Joelma e uma fã se transformou em uma situação constrangedora durante uma apresentação da artista neste domingo, 17, no Festival Folclórico de Silves, no Amazonas.

Durante o show, a cantora convidou alguns fãs para subirem ao palco e participarem de uma brincadeira com o balé de Joelma. Após a dinâmica, uma mulher pediu para dar um recado à plateia. A cantora aceitou e entregou o microfone na mão da fã.

"Eu quero falar por todos os fãs. A gente não gosta de outras músicas, a não ser quando outro cantor canta. A gente gosta de todas as músicas da Calypso...", afirmou a fã, se referindo ao antigo grupo de Joelma.

Ao perceber o conteúdo da fala da mulher, a cantora tentou retirar o microfone da mão da fã, mas encontrou dificuldades. As duas, então, passaram a disputar o objeto por alguns segundos. Enquanto isso, a plateia vaiava a atitude da fã e pedia para ela ser expulsa do palco.

A mulher só largou o microfone quando um segurança e outra fã se aproximaram e ajudaram a cantora. Após o ocorrido, ela foi retirada do palco. "Ela não largava não, gente", brincou Joelma, prosseguindo o show após a fala.

Para assistir ao vídeo desse momento desafiador para Joelma, clique aqui.


