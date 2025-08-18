DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Polícia de Nova York bloqueia Times Square após ameaça de bomba

18/08/2025 | 16:16
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Os departamentos de Polícia e de Bombeiros de Nova York, nos Estados Unidos, foram acionados na manhã desta segunda-feira, 18, para uma ameaça de bomba na Times Square, região mais movimentada da cidade.

A polícia local informou no X (antigo Twitter) que o cruzamento foi esvaziado e isolado para uma investigação e pediu que as pessoas evitassem a região por volta das 11h13 no horário local (12h13 no horário de Brasília).

O espaço foi liberado para pedestres e veículos pouco mais de uma hora depois, quando o esquadrão antibombas constatou que não havia ameaça.

O jornal NBC afirmou que a averiguação começou após os agentes encontrarem um dispositivo cilíndrico do lado de fora de uma subestação da polícia. Ainda segundo o NBC, uma câmera de monitoramento registrou o momento que um homem deixou o objeto no local. Ele ainda não foi identificado.

Nas redes sociais, testemunhas compartilharam vídeos da região esvaziada.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.