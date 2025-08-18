DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Catia Fonseca explica como é o seu contrato e elogia a Globo, 'solo sagrado da TV brasileira'

18/08/2025 | 14:38
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Catia Fonseca conversou ao vivo com Ana Maria Braga nesta segunda-feira, 18. Foi a primeira vez que as apresentadoras interagiram na Globo desde que Catia estreou no Dança dos Famosos 2025. O elenco do quadro provou a receita de pão de queijo da apresentadora, comemorando o dia do quitute.

Ana Maria Braga deu as boas-vindas à ex-apresentadora da Band, que devolveu elogiando o trabalho dela. "Ana Maria, é a primeira vez que eu como algo que é a sua receita. E eu vou te dizer que não é à toa que eu sou sua fã e o Brasil inteiro, o mundo inteiro é seu fã", elogiou Cátia - que também avaliou a receita do pão de queijo. "Ô pão de queijo gostoso. Ele é cascudinho por fora, e bem macio por dentro", disse a ex-apresentadora do Melhor da Tarde, na Band.

O Dia do Pão de Queijo foi instituído em 2007. Ana Maria Braga foi a responsável por criar a data, celebrada sempre em 18 de agosto. Isso porque essa foi a data em que ela criou um concurso para eleger o melhor pão de queijo do Brasil no Mais Você.

Catia Fonseca na Globo

Catia Fonseca foi anunciada oficialmente no elenco do Dança dos Famosos no último dia 4 de agosto. A chegada à Globo aconteceu pouco menos de dois meses depois de a apresentadora anunciar sua saída da Band e deixar o comando do Melhor da Tarde.

No Instagram, no entanto, Catia esclareceu para seus fãs que só tem contrato com a Globo durante o Dança. "Meu contrato com a Globo é só para fazer o Dança dos Famosos no Domingão. Mas gente, estou tão orgulhosa de estar aqui podendo viver este sonho neste solo sagrado da TV brasileira e mundial", escreveu a apresentadora no último sábado, 16.

Paralelamente, Catia Fonseca continua investindo em seu canal do YouTube com receitas e entrevistas de famosos, como a que fez recentemente com Regina Duarte, entre outras celebridades.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.