Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Economia

Haddad diz que avaliação de quem vê Lula mais vocal com Brics do que com UE é 'seletiva'

18/08/2025 | 13:23



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ser "seletiva" a avaliação de que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seria "mais vocal" em negociações com os Brics do que com outros blocos, como a União Europeia.

"O presidente Lula realmente é muito vocal em relação aos Brics, porque o principal destino das nossas exportações hoje são os Brics. Mas o presidente Lula faz tanta questão em relação aos Brics quanto faz em relação à União Europeia", disse Haddad.

O ministro citou ainda como exemplo que Lula conversa quase trimestralmente com o presidente da França Emmanuel Macron. "Porque ele sabe que a maior entrada ao acordo entre Mercosul e União Europeia é a França", mencionou Haddad, reforçando que, desde o início do mandato, Lula disse "com todas as letras" que buscaria acordos com a União Europeia, mas também com países do Brics.


