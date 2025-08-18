DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Google pagará multa de US$ 36 mi por acordos anticompetitivos com operadoras na Austrália

18/08/2025 | 12:47
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Google concordou em pagar uma multa de 55 milhões de dólares australianos (US$ 36 milhões) por assinar acordos anticompetitivos com as duas maiores operadoras de telecomunicações da Austrália, a Telstra e a Optus, que proibiam a instalação de motores de busca concorrentes em alguns smartphones.

Sob os acordos anticompetitivos, que estiveram em vigor por 15 meses até março de 2021, as empresas pré-instalaram apenas o Google Search em telefones Android vendidos aos clientes.

Outros motores de busca foram excluídos. Em troca, as operadoras receberam uma parte da receita de publicidade gerada pelo Google a partir desses clientes.

A Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC) mencionou em comunicado que iniciou processos no Tribunal Federal da Austrália - responsável por decidir se a multa é apropriada - contra a divisão Google Asia Pacific, com sede em Cingapura. O Google aceitou que os acordos provavelmente teriam o efeito de "reduzir substancialmente a concorrência", disse a comissão.

A presidente da ACCC, Gina-Cass Gottlieb, afirmou: "Condutas que restringem a concorrência são ilegais na Austrália porque geralmente significam menos escolha, custos mais altos ou pior serviço para os consumidores."

O Google se posicionou em um comunicado: "Estamos satisfeitos por resolver as preocupações da ACCC, que envolviam disposições que não estão em nossos acordos comerciais há algum tempo." Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.