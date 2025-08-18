DGABC
Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Lula recebeu telefonema de Putin, que relatou reunião com Trump, diz Secom

18/08/2025 | 11:52
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta segunda-feira, 18, pela manhã. A informação foi confirmada em nota oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Segundo a Secom, a ligação partiu de Putin. O presidente russo relatou a Lula informações da conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última sexta-feira, 15. Putin avaliou o encontro como positivo, segundo a Secom.

A conversa durou cerca de 30 minutos. A Secom disse que, "após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China".

"O presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Desejou também sucesso às continuadas negociações", afirmou a Secom, na nota.

Esta é a segunda vez que Lula conversa com Putin neste mês para discutir uma solução para a guerra na Ucrânia. No dia 9 de agosto, uma semana antes da reunião com Trump, o russo também telefonou a Lula para conversar sobre o assunto.


