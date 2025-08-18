DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Internacional

Trump defende negociação por fim da guerra na Ucrânia e volta a responsabilizar Biden

18/08/2025 | 11:33
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender nesta segunda-feira, 18, o trabalho que tem feito nas negociações pelo fim da guerra na Ucrânia e reclamou dos críticos. "Sei exatamente o que estou fazendo e não preciso dos conselhos de pessoas que trabalham em todos esses conflitos há anos e nunca foram capazes de fazer nada para impedi-los", escreveu o líder americano, em publicação na Truth Social, na qual afirmou atuar para acabar, não continuar a guerra.

O republicano, mais uma vez, responsabilizou o ex-presidente americano dos EUA Joe Biden pela deflagração do conflito no leste europeu.

"Resolvi 6 guerras em 6 meses, uma delas um possível desastre nuclear, e ainda assim tenho que ler e ouvir o Wall Street Journal, e muitos outros que realmente não têm a mínima ideia, me dizerem tudo o que estou fazendo de errado na CONFUSÃO Rússia/Ucrânia, que é a guerra do Joe Biden Sonolento, não minha", disse, ao usar um apelido com o qual costuma se referir ao antecessor.


