Índice de confiança das construtoras nos EUA cai a 32 em agosto

O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos caiu para 32 em agosto, ante 33 em julho, segundo pesquisa divulgada pela Associação Nacional de Construtoras (NAHB, na sigla em inglês) nesta segunda-feira, 18.
O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta a 34 neste mês.
