SP Open confirma convites para Naná Silva e Victoria Barros, promessas do tênis brasileiro

O Brasil será representado por ao menos quatro tenistas na chave principal do SP Open, torneio da WTA a ser disputado na capital paulista entre os dias 6 e 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos. Nesta segunda-feira, as jovens Nauhany Silva e Victoria Barros, duas promessas do tênis brasileiro, receberam convites para a chave principal.

Com o chamado "wild card", elas não precisarão disputar o qualifying, a fase preliminar da competição, nível WTA 250. As duas jovens tenistas vão se juntar a Beatriz Haddad Maia e Laura Pigossi, já classificadas por ranking para a chave principal. É possível que o País seja representado por mais tenistas, que poderão vir do qualifying.

Victoria e Naná, como é mais conhecida, vão disputar uma chave de WTA 250 pela primeira vez na carreira. Ambas têm apenas 15 anos e vêm surpreendendo nos torneios de nível juvenil nos últimos dois anos. Em São Paulo, terão um contato inicial com o tênis profissional de mais alto nível.

"Estou muito feliz em poder participar do meu primeiro WTA e justamente em casa, no Brasil, com a torcida e as pessoas que gostam de mim. Vai ser uma experiência incrível, estou super preparada e sei que vou me divertir muito", festejou Victoria.

Natural de Natal, ela estreou no juvenil aos 13 anos, em 2023, quando brilhou ao conquistar quatro dos seus cinco títulos de nível ITF. No ano passado, fez sua estreia entre os profissionais e somou seus primeiros pontos no ranking da WTA. Victoria vem treinando na França desde o ano passado, na academia do badalado Patrick Mouratoglou, ex-técnico de Serena Williams.

Assim como Victoria, Naná vem chamando a atenção pela consistência no juvenil e pelos golpes potentes, principalmente no saque. Em meio a títulos de nível ITF, ela se tornou a primeira tenista nascida em 2010 a entrar no ranking da WTA, também no ano passado. Neste ano, fez oitavas de final na chave juvenil de Wimbledon.

"Estou muito feliz em jogar um torneio deste nível em casa. É muito gratificante poder jogar com a minha família e meus amigos me apoiando, vai ser uma semana muito especial, ainda mais em um lugar como o Villa-Lobos, onde eu jogava quando era menor", afirmou Naná.

As tenistas inscritas no torneio brasileiro foram anunciadas na semana passada, com destaque para Bia Haddad, a jovem filipina Alex Eala e a experiente australiana Ajla Tomljanovic. As últimas vagas da chave principal serão preenchidas com mais dois convites, ainda sem data para serem anunciados, e mais quatro tenistas do qualifying.

"Vai ser uma oportunidade única do público ver em primeira mão o futuro do tênis feminino, assim como será especial elas jogarem o primeiro WTA da carreira delas ao lado da família e amigos. Torço para que elas aproveitem essa primeira experiência e usem o SP Open para acelerar a transição delas para o circuito profissional", comentou Luiz Carvalho, diretor do SP Open.