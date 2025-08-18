DGABC
Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Trump condiciona libertação de reféns em Gaza à destruição do Hamas

18/08/2025 | 10:24
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condicionou a libertação de reféns israelenses à destruição e combate do Hamas. Em publicação na Truth Social nesta segunda-feira, 18, o republicano pontuou que "quando mais cedo isso acontecer, maiores serão as chances de sucesso".

"Só veremos o retorno dos reféns restantes quando o Hamas for confrontado e destruído!!! Lembrem-se, fui eu quem negociou e conseguiu a libertação de centenas de reféns para Israel (e para os EUA!). Fui eu quem encerrou 6 guerras em apenas 6 meses. Fui eu quem OBLITEROU as instalações nucleares do Irã. Joguem para VENCER, ou não joguem!", escreveu o americano.

Pouco depois, também na rede social, Trump comemorou o "grande dia" de hoje na Casa Branca. "Nunca tivemos tantos líderes europeus aqui ao mesmo tempo. Uma grande honra para os EUA. Vamos ver quais serão os resultados", escreveu.

Na tarde desta segunda, o republicano recebe o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e outros líderes da Europa para uma reunião sobre a guerra entre russos e ucranianos, após o encontro de sexta-feira (15) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.


