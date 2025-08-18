DGABC
Economia Titulo

IPC-S desacelera a 0,09% na 2ª quadrissemana de agosto, afirma FGV

18/08/2025 | 08:30
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) moderou o ritmo de alta, de 0,38% na primeira para 0,09% na segunda quadrissemana de agosto. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 18, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IPC-S acumula agora alta de 4,31% nos últimos 12 meses e de 3,15% em 2025.

Houve desaceleração em três dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem da primeira para a segunda quadrissemana de agosto: Habitação (1,0% para 0,18%), Despesas Diversas (1,52% para 1,08%) e Vestuário (0,03% para 0,01%).

Registraram deflação os grupos de Educação, Leitura e Recreação (0,12% para -0,44%), Alimentação (-0,08% para -0,31%) e Transportes (-0,10% para -0,29%).

Por outro lado, houve aceleração em Comunicação (-0,02% para 1,08%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,71% para 0,73%).

Influências

As maiores influências individuais que puxaram o índice para baixo neste levantamento do IPC-S partiram de passagem aérea (0,12% para -5,02%), gasolina (-0,80% para -0,93%), batata-inglesa (-21,24% para -20,04%), tarifa de energia elétrica residencial (2,92% para -0,63%) e cebola (-16,49% para -16,73%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima jogo lotérico (17,24% para 13,23%), combo de telefonia, internet e TV por assinatura (0,0% para 2,45%), aluguel residencial (0,88% para 0,62%), shampoo, condicionador e creme (4,24% para 4,04%) e refeições em bares e restaurantes (0,36% para 0,65%).


