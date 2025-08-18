IGP-10 de agosto sobe 0,16% ante queda de 1,65% em julho, revela FGV

O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) subiu 0,16% em agosto, após a queda de 1,65% em julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira, 18. O resultado veio abaixo da mediana positiva das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, de 0,29%, com intervalo entre uma alta entre 0,05% e 0,57%.

Quanto aos três indicadores que compõem o IGP-10, os preços no atacado medidos pelo IPA-10 tiveram alta de 0,06% em agosto, ante uma redução de 2,42% em julho. Os preços ao consumidor verificados pelo IPC-10 apresentaram aumento de 0,18% em agosto, após o avanço de 0,13% em julho. Já o INCC-10, que mede os preços da construção civil, teve elevação de 0,82% em agosto, depois de subir 0,57% em julho.

Com o resultado, o IGP-10 acumulou um recuo de 1,27% no ano. A taxa acumulada em 12 meses ficou em 2,84%.

O período de coleta de preços para o indicador de agosto foi do dia 11 de julho a 10 deste mês.