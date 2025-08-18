DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Superávit comercial ajustado da zona do euro cai a 2,8 bilhões de euros em junho

18/08/2025 | 07:04
A zona do euro apresentou superávit comercial de 2,8 bilhões de euros em junho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 18, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Em maio, o bloco havia registrado saldo positivo bem maior, de 15,6 bilhões de euros, conforme número revisado.

Na comparação mensal, as exportações do bloco caíram 2,4% em junho, enquanto as importações subiram 3,1%, também considerando-se ajustes sazonais.

No resultado sem ajustes, o superávit comercial da zona do euro foi de 7 bilhões de euros em junho, bem inferior ao superávit de 20,7 bilhões de euros registrado em igual mês do ano passado, informou a Eurostat.


