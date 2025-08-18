DGABC
Segunda-Feira, 18 de Agosto de 2025

Economia

Bolsas da Ásia fecham sem direção única, à espera de reunião nos EUA sobre Ucrânia

18/08/2025 | 05:28
Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, enquanto investidores aguardam uma reunião em Washington para discutir o futuro da Ucrânia.

O índice japonês Nikkei subiu 0,77% em Tóquio, a 43.714,31 pontos, nova máxima histórica, e o Taiex avançou 0,61% em Taiwan, a 24.482,52 pontos, também patamar inédito, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 1,50% em Seul, a 3.177,28 pontos, e o Hang Seng recuou 0,37% em Hong Kong, a 25.176,85 pontos.

Na China continental, o dia foi de ganhos, de 0,85% do Xangai Composto, a 3.728,03 pontos, e de 1,76% do menos abrangente Shenzhen Composto, a 2.341,17 pontos.

As atenções estão voltadas hoje para reunião do presidente dos EUA, Donald Trump, com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus, na Casa Branca, para negociar o possível fim da guerra russo-ucraniana, após uma cúpula entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, terminar sem avanços concretos.

No fim desta semana, o foco se desviará para o Simpósio de Jackson Hole, promovido pelo Federal Reserve (Fed), após dados recentes consolidarem expectativas de que o banco central dos EUA voltará a cortar juros em setembro.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo terceiro pregão seguido, com alta de 0,23% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.959,30 pontos.

Contato: [email protected]


