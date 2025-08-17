Flamengo faz 3 a 1 nos reservas do Inter antes de decidir vaga pela Libertadores no Beira-Rio

O Flamengo ampliou a sua vantagem na 'trilogia' contra o Internacional, seu adversário em três jogos durante apenas oito dias, ao vencer o time gaúcho por 3 a 1, neste domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o técnico Filipe Luís fez apenas mudanças pontuais no time carioca, Roger Machado poupou todos os titulares no time gaúcho.

No Brasileirão, o Flamengo disparou na liderança, com 43 pontos. Além disso, esbanja números positivos, com a melhor artilharia e a defesa menos vazada. Esta vitória também quebrou um jejum flamenguista, que não vencia o Inter no Sul desde novembro de 2021, quando ganhou por 2 a 1.

O feito reforçou o moral do grupo para o jogo de volta pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, no mesmo estádio. Como o Flamengo já ganhou por 1 a 0 no Maracanã, agora pode empatar para chegar às quartas de final.

Ao contrário, o Internacional deixou o campo abatido, não só pela derrota, a mais elástica do ano em casa, mas pela fragilidade do seu futebol e pela enorme vaia que levou da torcida. Com 24 pontos, o atual campeão gaúcho, ocupa a modesta 12ª posição na tabela de classificação.

Além de manter seu estilo de jogo agressivo, com marcação alta na saída de bola adversária, o Flamengo, desta vez, contou com um trio de meio-campo altamente técnico, formado por Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Esta foi a primeira vez eles atuaram juntos, mas deram um verdadeiro show de técnica.

Na base do toque de bola, o Flamengo logo marcou seus gols. O primeiro saiu aos seis minutos, depois que Arrascaeta virou o jogo pelo alto na cabeça de Varela. O lateral ajeitou a bola para trás, para o chute cruzado de Pedro: 1 a 0.

Não deu tempo do Internacional respirar e sofreu o segundo gol aos 11 minutos. Arrascaeta fez passe lateral para Pedro que, com categoria, ajeitou com a sola do pé e bateu de virada: 2 a 0. O time carioca continuou em cima e quase ampliou num bonito lance do zagueiro Léo Pereira, que pegou de bicicleta e acertou a trave direita do goleiro Anthoni.

No início do segundo tempo, o Internacional ainda deu sinais de valentia, tentando ir à frente e até incomodando Rossi por duas vezes. Sem esforço, o Flamengo marcou o terceiro gol aos 16 minutos. Plata, que tinha substituído Pedro, recebeu a bola na frente da área sem marcação, ajeitou a bola e chutou rasteira. A bola ainda passou entre as pernas do zagueiro antes de entrar no canto direito de Anthoni.

Roger Machado ainda fez algumas trocas e deixou o Inter com alguns titulares. Mas, naquela altura, o jogo já estava decidido, tanto que Filipe Luís também fez as suas substituições, mas com o objetivo de poupar seus jogadores.

Aos 46 minutos, Alan Rodriguez acertou a trave de Rossi, e, em seguida, Borré conseguiu completar para as redes, em lance inicialmente anulado por impedimento. Mas o VAR validou o gol de honra do Colorado. Este gol até animou a torcida, prometendo uma revanche pela Libertadores.

Dois grandes clubes do futebol brasileiro, eles ostentam um retrospecto equilibrado, agora com 32 vitórias do Flamengo, 33 do Internacional e 27 empates. Na quarta-feira, esta história de rivalidade vai continuar a ser escrita.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 3 FLAMENGO

INTERNACIONAL - Anthoni; Alan Benítez, Clayton Sampaoio, Victor Gabriel e Aguirre (Bernabei); Richard (Thiago Maia), Bruno Henrique (Alan Rodríguez) e Gustavo Prado; Vitinho (Wesley), Enner Valencia (Ricardo Mathias) e Borré. Técnico: Roger Machado.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho (Carrascal), Saúl (Wallace Yan) e Arrascaeta (De la Cruz); Luiz Araújo, Pedro (Plata) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

GOLS - Pedro, aos 6 e aos 11 minutos do primeiro tempo. Plata, aos 16, e Borré, aos 46 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Vitinho e Enner Valencia (Internacional)

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

RENDA - R$ 670.689,50.

PÚBLICO - 22.241 torcedores.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).