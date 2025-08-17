DGABC
Domingo, 17 de Agosto de 2025

Esportes Titulo

Paolini confirma favoritismo, vence a 36ª do mundo e enfrenta Swiatek na decisão de Cincinnati

17/08/2025 | 19:55
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A italiana Jasmine Paolini, nona do mundo, confirmou seu favoritismo, venceu a russa Veronika Kudermetova, 36ª, por 2 a 1, parciais de 6/3, 6/7 (2/7) e 6/3, neste domingo e vai enfrentar a polonesa Iga Swiatek na decisão do Cincinnati Open nesta segunda-feira.

Assim como a rival, que é a terceira do ranking, Paolini busca um título inédito, mas para isso precisará vencer Swiatek pela primeira vez. A polonesa cedeu apenas um set em cinco confrontos com a adversária da final desta segunda-feira.

A segunda semifinal do Cincinnati Open começou de maneira equilibrada. Paolini e Kudermetova foram confirmando seus serviços até o oitavo game, quando a russa não sacou bem e foi quebrada sem marcar ponto. Paolini confirmou o saque em seguida e garantiu a vitória no primeiro set por 6/3.

Na segunda parcial, a italiana abriu 4 a 2 e chegou a sacar para encerrar o jogo e garantir passagem para final, mas, pressionada, acabou quebrada. No tie-break, Kudermetova foi muito superior, não cedendo ponto com o serviço e ganhando dois no saque da adversária. Com 7/2, a russa empatou a partida e forçou o terceiro set.

Paolini voltou mais concentrada na parcial decisiva e mais uma vez saiu na frente, conseguindo uma quebra no sexto game. Na sequência, quase foi quebrada de volta, mas salvou três break points e consolidou o 5 a 2. Mais precavida, a italiana manteve a vantagem até o final e fechou o 6/3.


