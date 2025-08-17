Grêmio encerra série negativa, bate o Atlético-MG de virada e ameniza pressão sob Mano Menezes

Depois de três derrotas seguidas, o Grêmio se reencontrou com as vitórias no Campeonato Brasileiro. Visitando o Atlético-MG na Arena MRV, o técnico Mano Menezes ganhou uma sobrevida no cargo ao vencer de virada, por 3 a 1, neste domingo, pela 20ª rodada, amenizando a crise que vive o clube gaúcho.

Com gols de Edenilson, Balbuena e Aravena, o Grêmio se afastou da zona de rebaixamento, saltando para 23 pontos e com um jogo a menos. Já o Atlético-MG segue oscilando na competição e soma 24. Scarpa foi quem marcou para os mineiros.

O duelo começou morno, com poucas oportunidades pelos dois lados. O Atlético-MG era superior, rondava a área adversária, porém não tinha criatividade para passar pela defesa e pouco foi efetivo. O Grêmio, por sua vez, era reativo e só tinha bola quando conseguia interceptar os passes em profundidade do time da casa.

Se o coletivo não funcionava, o jeito foi partir para individualidade. Em cobrança ensaiada de falta, Hulk rolou para Scarpa, que acertou um lindo chute no ângulo para abrir o placar, aos 37 minutos. A alegria mineira durou pouco tempo. Após o gol, o time relaxou e viu Edenilson cabecear entre a defesa e deixar tudo igual aos 44 minutos.

O Grêmio voltou mais propositivo na segunda etapa e virou o marcador novamente aproveitando a bola aérea. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e Balbuena mandou para as redes, aos 12. O Atlético-MG sentiu o golpe e nem mesmo os chutes potentes de Hulk surtiram efeito.

A situação poderia mudar de panorama, quando Carlos Vinícius foi expulso direto, mas logo depois, Cuello também levou o vermelho por pisão em Riquelme, após revisão no VAR. O time mineiro seguiu sem efetividade e ainda viu Aravena marcar o terceiro, aos 45. Nos acréscimos, ainda tiveram as expulsões de Júnior e Dodi, um para cada lado.

Pelo Brasileiro, o Atlético-MG volta a campo no próximo domingo, quando visita o São Paulo, no Morumbis, às 20h30. Já o Grêmio atua no sábado, às 21h, diante do Ceará, na Arena do Grêmio.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 3 GRÊMIO

ATLÉTICO-MG - Everson, Natanael (Biel), Iván Román (Júnior Santos), Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes) e Scarpa; Reinier (Rony), Cuello e Hulk. Técnico: Cuca.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Ronald, Balbuena, Kannemann e Marlon; Villasanti (Dodi), Cuéllar (Alex Santana) e Edenilson (Aravena); Cristian Oliveira (André), Alysson (Riquelme) e Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Scarpa, aos 37, Edenilson, aos 44 minutos do primeiro tempo. Balbuena, aos 12, Aravena, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Reinier e Hulk (Atlético-MG); Carlos Vinícius (Grêmio).

CARTÕES VERMELHOS - Cuello e Júnior Alonso (Atlético-MG); Carlos Vinícius e Dodi (Grêmio).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 1.942.092,93.

PÚBLICO - 34.774 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).