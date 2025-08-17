DGABC
Domingo, 17 de Agosto de 2025

Nacional

Turista norte-americana é esfaqueada durante tentativa de assalto em Niterói

17/08/2025 | 17:20
Uma turista dos Estados Unidos foi esfaqueada na noite de sábado, 18, na Praia de Icaraí, em Niterói, durante uma tentativa de assalto. Linda Suzanne Strazzulla foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima. Segundo o hospital, a turista deu entrada na unidade com cortes no braço e nas costas. Ela recebeu atendimento médico e teve alta em seguida.

A PM informou que agentes realizam buscas para localizar os responsáveis pelo crime, mas até o momento ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Civil, a investigação do caso está sendo conduzida pela 77ª DP (Icaraí). A corporação disse ainda que os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria do crime.


