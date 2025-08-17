DGABC
Esportes Titulo

São Paulo trabalha de olho na Libertadores e Rafael Tolói e a novidade no treinamento

17/08/2025 | 17:10
O São Paulo voltou aos trabalhos neste domingo, no CT da Barra Funda, e já centrou o foco para a Libertadores. Nesta terça-feira, a equipe paulista faz o jogo de volta das oitavas de final do torneio continental e, após empatar fora de casa em 0 a 0 com o Atlético Nacional, se classifica à próxima fase com uma vitória simples, no Morumbis. A novidade foi a presença de Rafael Tolói, recém-chegado ao clube.

O atleta, que estava livre no mercado após deixar a Atalanta, da Itália, realizou o seu primeiro treino com o grupo. Aos 34 anos, ele assinou vínculo até dezembro de 2026 com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada.

Apesar de ter participado da movimentação, ele não vai poder enfrentar o rival colombiano nesse encontro decisivo, já que as inscrições para essa etapa da competição já estão encerradas (caso o time paulista avance, ele será inscrito).

Após arrancar um empate de 2 a 2 com o Sport neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, com uma equipe alternativa, o técnico argentino Hernán Crespo orientou seu trabalho com os titulares. Poupados do confronto no Recife, o atacante Luciano e os meio-campistas Alisson e Marcos Antonio devem reaparecer.

O São Paulo faz a sua última movimentação antes do duelo da Libertadores na segunda, e o treinador vai definir a equipe que vai a campo. Neste domingo, os atletas que atuaram por mais tempo contra o Sport realizaram um trabalho regenerativo. Já o restante do grupo fez um exercício técnico e uma atividade de enfrentamento. Por fim, Crespo ainda comandou um coletivo em espaço reduzido.


