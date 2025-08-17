DGABC
Domingo, 17 de Agosto de 2025

Nacional Titulo

Carreta de dupla sertaneja atinge público durante evento em Goiás

17/08/2025 | 15:41
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Uma carreta da dupla sertaneja Diego & Victor Hugo atingiu o público durante a realização de um evento em Itaberaí, no interior de Goiás. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, 17. Em nota, os artistas manifestaram solidariedade às vítimas. Após o motorista da carreta passar mal, o veículo colidiu com estruturas no local e atingiu pessoas que estavam próximas. O motorista foi socorrido e submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo.

Em nota, a prefeitura informou que, das 16 pessoas atendidas pelo Hospital Municipal de Itaberaí, 13 receberam alta após os primeiros cuidados. Outras 3 foram encaminhadas para Goiânia. Duas delas seguem em acompanhamento médico especializado e uma já teve alta. Nenhuma vítima corre risco de morte.

"Agradecemos de forma especial ao Corpo de Bombeiros de Itaberaí, à Polícia Militar, à Polícia Civil e à Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), que atuaram de maneira rápida e eficiente no socorro, investigação, controle e organização do trânsito, garantindo segurança e agilidade no atendimento a todos os envolvidos", destacou a prefeitura em nota.


