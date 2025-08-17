DGABC
Economia Titulo

GPA recebe carta de renúncia de membros efetivo e suplente do Conselho Fiscal

17/08/2025 | 15:35
O GPA informou que André Francez Nassar e Diego Xavier Mendes apresentaram carta de renúncia aos cargos de membro efetivo e membro suplente do Conselho Fiscal da companhia, respectivamente. Segundo Comunicado ao Mercado publicado na tarde deste domingo, 17, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia adotará as medidas necessárias para a oportuna eleição de novo membro efetivo e respectivo suplente do Conselho Fiscal, mantendo o mercado informado.


