Domingo, 17 de Agosto de 2025

Nacional

Mãe, filha e amiga são encontradas mortas em praia na Bahia; polícia investiga

17/08/2025 | 14:41
Os corpos de três mulheres foram localizados no sábado, 16, em um matagal da Praia do Sul, importante ponto turístico de Ilhéus, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, os corpos das vítimas tinham ferimentos provocados por arma branca. O caso é investigado como triplo homicídio pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que realiza oitivas e diligências investigativas para identificar a autoria e motivação do crime.

As vítimas são Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, a filha dela Mariana Bastos da Silva, de 20, e a amiga delas Alexsandra Oliveira Suzart, de 45, de acordo com a polícia. Familiares das vítimas já haviam dado queixa do desaparecimento na Delegacia Territorial de Ilhéus, que tentava localizá-las. As três mulheres foram vistas pela última vez na tarde de sexta-feira, 15, quando saíram de casa para caminhar com um cachorro. O animal foi localizado amarrado próximo dos corpos.

Alexandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal de ensino. A Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus (APPI-APLB) lamentou o episódio. "Este ato de violência nos choca e entristece profundamente, atingindo não apenas as famílias envolvidas, mas toda a comunidade escolar", escreveu, em postagem feita no Instagram da entidade. "Estaremos presentes cobrando das autoridades competentes, celeridade na investigação e resolução do caso, para que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados. Que a memória dessas educadoras inspire ainda mais nossa luta por uma sociedade justa, segura e humana."

A polícia informou que imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região foram coletadas e serão analisadas, com o objetivo de auxiliar na apuração e identificação da autoria. O material genético das vítimas foi coletado para exames periciais.


