Luis Fernando Verissimo é internado em estado grave em UTI de Porto Alegre

17/08/2025 | 14:28
O escritor Luis Fernando Verissimo foi internado neste domingo, 17, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O cronista apresenta princípio de pneumonia, segundo informação publicada pela Folha de São Paulo, que aponta que o estado é grave.


