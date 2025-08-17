Policiais do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam na sexta-feira, 15, um homem apontado como liderança de uma facção criminosa na região oeste do estado de São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) publicou alguns detalhes do caso no sábado, 16. A nota não informa, porém, nem o nome do suposto criminoso nem da facção. O Estadão entrou em contato com o órgão neste domingo, 18, que disse, por ora, não dispor dessas informações.

O flagrante ocorreu em Paraguaçu Paulista, município a 422 km da capital, próximo à divisa de São Paulo com o Paraná. Os agentes faziam patrulhamento pelo Conjunto Habitacional Humberto Soncine quando viram um carro ocupado por um casal.

De acordo com a SSP, enquanto os militares realizavam a abordagem, a passageira, de 29 anos, tentou quebrar um telefone celular.

Em buscas no interior do veículo, os policiais descobriram que o motorista, um homem de 32 anos, carregava quatro "tijolos" de maconha e pouco mais de 100 porções da droga, totalizando 4,1 quilos. Além disso, transportava cerca de R$ 3,2 mil em espécie.

O casa foi conduzido ao plantão policial da cidade, onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permaneceram detidos, segundo a SSP.