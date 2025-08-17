DGABC
DGABC

Domingo, 17 de Agosto de 2025

Esportes Titulo

Estêvão estreia pelo Chelsea em empate sem gols com o Crystal Palace na Premier League

17/08/2025 | 12:25
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O domingo em Stamford Bridge reservou um momento especial para o futebol brasileiro. O jovem Estêvão, de apenas 18 anos, ex-Palmeiras, fez sua estreia oficial com a camisa do Chelsea no empate sem gols contra o Crystal Palace, pela abertura da Premier League.

O atacante entrou em campo logo no início do segundo tempo, aos nove minutos, e foi recebido com entusiasmo pela torcida londrina. Sua presença trouxe dinamismo ao ataque do Chelsea, que até então encontrava dificuldades para furar a defesa adversária. Estêvão tentou dar profundidade pelo lado esquerdo, arriscou um drible bem-sucedido e chegou a finalizar, mas a bola saiu por cima do gol de Dean Henderson.

A estreia do brasileiro vinha sendo aguardada desde a pré-temporada, quando deixou boa impressão nos amistosos. Em seu primeiro contato oficial com o futebol inglês, mostrou confiança e personalidade, mesmo sem conseguir participar diretamente de jogadas decisivas. Foi uma amostra inicial de um jogador que o clube vê como parte importante de seu projeto de renovação.

Outros brasileiros também estiveram em campo. João Pedro, ex-Fluminense, foi titular pela primeira vez na Premier League, já que havia se juntado ao elenco durante o Mundial de Clubes. O meia Andrey Santos, por sua vez, entrou nos minutos finais, fechando a participação brasileira no confronto.

O jogo em si foi truncado, com o Palace assustando cedo em cobrança de falta de Eberechi Eze, anulada pelo VAR por impedimento de Marc Guéhi. O Chelsea respondeu em escanteios e chutes de fora da área, mas encontrou pouco espaço. Coube à entrada de Estêvão dar novo fôlego ao ataque, ainda que sem mudar o placar.

Com o empate, os atuais campeões mundiais iniciam a Premier League com um ponto. O próximo compromisso será na sexta-feira (22), contra o West Ham, fora de casa. Para Estêvão, porém, a rodada já entra para a memória: foi a primeira vez que vestiu oficialmente a camisa azul diante de Stamford Bridge lotado.

Ainda neste domingo, o Nottingham Forest venceu o Brentford por 3 a 1, no City Ground. Chris Wood, duas vezes, e Dan Ndoye marcaram para os mandantes, enquanto o brasileiro Igor Thiago, ex-Cruzeiro, descontou para os visitantes na etapa final.


