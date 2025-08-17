Air Canada retomará voos após governo realizar negociações com sindicato para encerrar greve

A Air Canada anunciou que pretende retomar seus voos hoje, após a companhia aérea ter suspendido suas operações diante da greve de mais de 10 mil comissários de bordo desde a madrugada do sábado. A empresa afirma que foi celebrado um acordo entre o governo e o Sindicato Canadense dos Empregados Públicos (CUPE, na sigla em inglês) após impasse contratual.

O Conselho Canadense de Relações Industriais (CIRB, na sigla em inglês) determinou que o prazo do acordo coletivo entre a Air Canada e a CUPE, que expirou em 31 de março de 2025, seja prorrogado para incluir o período que começa em 1º de abril de 2025 e termina no dia em que o novo acordo coletivo entre as partes entrar em vigor. O CIRB também impôs arbitragem vinculativa final para resolver os termos pendentes do acordo coletivo. "O procedimento de arbitragem será abordado nos próximos dias e semanas", informou a companhia aérea.

A Air Canada afirma ainda que suspendeu as operações na madrugada de sábado (por volta das 1h30 da manhã no horário local), com isso as aeronaves e a tripulação estão fora de posição e cronograma. "O reinício das operações começará imediatamente, com os primeiros voos esta noite, mas a Air Canada prevê que levará vários dias até que suas operações retornem ao normal", destacou e empresa em nota.