Vitória leva empate no fim do Juventude e completa cinco jogos sem vencer no Brasileiro

Na briga contra o rebaixamento, Vitória e Juventude empataram por 2 a 2, neste sábado, no Barradão, em Salvador (BA), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate pode até ter sido justo, porém, teve sabor de derrota para o time baiano, que vencia por 2 a 0, com gols de Renato Kayzer, e sofreu o gol de empate aos 54 minutos do segundo tempo, num pênalti cobrado pelo experiente meia Nenê.

Sem vencer há cinco jogos, o Vitória ainda está na incômoda 16ª posição, com 19 pontos. Apesar da reação em campo, o Juventude continua dentro da zona de queda, com 15 pontos, em 18º lugar. Deixou para trás o Fortaleza, também com 15, porém, com menos vitórias - 3 a 4. O Sport, virtual rebaixado, é o lanterna com 10 pontos em 18 jogos disputados. Este jogo marcou o reencontro do time baiano com o técnico Thiago Carpini, agora dirigindo o time gaúcho.

O técnico Fábio Carille pediu 'energia' aos jogadores do Vitória nos primeiros minutos e, na pressão, quase que abriu o placar com Renato Kayzer, bloqueado pelo goleiro Jandrei, emprestado pelo São Paulo, e estreando no Juventude. Isso aconteceu aos dois minutos.

Três minutos depois, o zagueiro Cipriano cometeu falta em cima de Osvaldo e acabou expulso por ser o último jogador e porque a bola iria em direção ao gol. A partir daí, o Vitória dominou as ações em campo e fez seu gol aos 31 minutos, quando Erick fez o levantamento, Piedra ajeitou para o outro lado, onde Renato Kayzer completou de cabeça.

Nos primeiros segundos do segundo tempo saiu o segundo gol baiano. A bola foi levantada de trás e os dois zagueiros do Juventude quase trombaram, quando Abner tentou aliviar de cabeça. Mas a bola caiu de jeito para o chute cruzado de Kayzer, que superou Jandrei de novo: 2 a 0, aos 20 segundos.

A história começou a mudar aos 20 minutos quando o zagueiro Neris, do Vitória, num lance imprudente, chutou a cabeça de Gabriel Taliari, que caiu desacordado. Com o auxílio do VAR ele acabou expulso. A partir daí, os dois times ficaram com 10 jogadores cada.

O Juventude tentou o tudo ou nada, adiantando suas linhas e indo em busca dos gols. O primeiro saiu aos 35 minutos. O experiente Nenê cobrou escanteio em curva e Igor Formiga cabeceou com força no canto direito de Lucas Arcanjo.

Animado, o time gaúcho quase empatou, aos 39, num chute de Nenê que Lucas Arcanjo espalmou. Uma grande defesa. Aos 50 minutos, após muita pressão, a bola tocou no braço de Fabri, do time baiano. O árbitro paulista Raphael Claus não assinalou o pênalti, mas aguardou o VAR. Após consulta de vídeo, o pênalti foi confirmado. Na cobrança, com paradinha, Nenê empatou aos 54 minutos.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 2 JUVENTUDE

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Neris e Ramon; Ricardo Ryller (Rúben Rodriguez), Pepê e Cantalapiedra (Felipe Cardoso); Erick (Fabri), Renato Kayzer (Renzo López) e Osvaldo (Edu). Técnico: Fábio Carille.

JUVENTUDE - Jandrei; Reginaldo (Igor Formiga), Abner, Cipriano e Marcelo Hermes; Caíque (Nenê), Jadson e Luís Mandaca; Gabriel Veron (Giraldo), Gabriel Taliari (Ênio) e Batalla (Wilker Ángel). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Renato Kayzer, aos 31 minutos do primeiro tempo e aos 20 segundos do segundo tempo. Igor Formiga, aos 35, e Nenê, aos 55 minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Halter (Vitória). Abner e Wilker Ángel (Juventude).

CARTÕES VERMELHOS - Neris (Vitória). Cipriano (Juventude).

RENDA - R$ 670.830,00.

PÚBLICO - 27.357 torcedores.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).