DGABC
DGABC

Sábado, 16 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo


O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou neste sábado, 16, a suspensão da emissão de vistos para cidadão da Faixa de Gaza, na Palestina. "Todos os vistos de visitante para indivíduos de Gaza estão sendo suspensos enquanto conduzimos uma revisão completa e minuciosa do processo e dos procedimentos usados nos últimos dias para emitir um pequeno número de vistos temporários médico-humanitários", informou a pasta em seu perfil no X.

O anúncio ocorre em meio ao aumento dos casos de fome em Gaza. Segundo a Associated Press, as mortes por desnutrição chegaram a 251 desde o início dos ataques israelenses, em outubro de 2023, após atentado do Hamas em território israelense, sendo 11 nas últimas 24 horas. Uma jovem palestina que havia sido encaminhada para tratamento por desnutrição na Itália morreu na sexta-feira, 15.

Ao mesmo tempo, Israel aumenta ainda mais sua pressão sobre Gaza, prometendo ocupar a Cidade de Gaza, anunciando o deslocamento forçado de palestinos para o Sul do enclave e ameaçando expulsar parte da população local do território.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.