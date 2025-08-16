Botafogo-SP arranca empate e mantém tabu contra o Remo na Série B

Em um duelo muito disputado, Remo e Botafogo-SP se enfrentaram na tarde deste sábado (16), dando sequência à 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão, e ficaram apenas no empate, por 1 a 1. Com o resultado, o time da casa foi aos mesmos 34 pontos da Chapecoense. Do outro lado, com 22, os paulistas também igualaram a pontuação do América-MG.

O empate ainda manteve um tabu que se arrasta desde 1977: o Remo nunca bateu o Botafogo na história deste confronto particular. Agora são quatro vitórias do time de Ribeirão Preto e três empates, em sete encontros.

Buscando voltar ao G4, o Remo entrou em campo tentando propor mais o jogo, mas freou em uma defesa muito bem postada do Botafogo-SP nos minutos iniciais. A primeira boa chance da partida surgiu aos 21, quando Alan cruzou pela esquerda e Marrony chutou para boa defesa de Victor Souza.

Entretanto, a pressão do time da casa surtiu efeito. Aos 27, Pedro Rocha cobrou falta na área e Caio Vinícius, de primeira, empurrou para o fundo do gol, abrindo o marcador em Belém. O jogo então passou a ficar mais truncado, e com uma forte chuva, diminuiu em ritmo, indo para o intervalo sem novas grandes chances.

Na volta para o segundo tempo, o Botafogo foi quem passou a buscar mais o jogo, e logo aos quatro, conseguiu empatar. Jefferson Nem fez boa jogada, puxou a bola para a direita e mandou no canto de Marcelo Rangel, anotando um golaço.

A resposta do Remo veio aos 26, quando Diego Hernández entrou na área, puxou para a esquerda e mandou uma bomba, para grande defesa de Victor Souza. As equipes então passaram a tomar decisões precipitadas, e sem objetividade, não conseguiram chegar novamente às redes adversárias.

As equipes voltam a campo para a 23ª rodada da Série B em datas distintas. No sábado (23), o Remo vai até o Couto Pereira para encarar o Coritiba, a partir das 16h. Já na segunda-feira (25), às 19h, o Botafogo recebe o Vila Nova, na Arena Nicnet.

FICHA TÉCNICA

REMO 1 X 1 BOTAFOGO-SP

REMO - Marcelo Rangel; Nathan Santos, Camutanga, Reynaldo e Alan Rodríguez; Caio Vinícius (Régis), Jáderson (Freitas) e Marrony (Janderson) Nicolás Ferreira (Diego Hernández), Pedro Rocha (PH) e Davó. Técnico: Diego Favarin (Auxiliar).

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Jeferson (Wallison), Edson (Rafael Milhorim), Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias (Matheus Barbosa) e Marquinho (Leandro Maciel); Jonathan Cafu (Gabriel Barros), Léo Gamalho e Jefferson Nem. Técnico: Allan Aal.

GOLS - Caio Vinícius, aos 27 minutos do primeiro tempo. Jefferson Nem, aos quatro minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Rocha e Caio Vinícius (Remo), e Jeferson e Edson (Botafogo-SP).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).