DGABC
DGABC

Sábado, 16 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Soldados da Guarda Nacional dos EUA se preparam para portar armas em Washington

16/08/2025 | 16:03
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Soldados da Guarda Nacional enviados para Washington, capital dos Estados Unidos, estão se preparando para andar armados nos próximos dias, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto, uma mudança que ocorre dias após o presidente Donald Trump dizer que estava enviando a tropa para "retomar" a capital do que ele descreve como criminosos violentos.

Autoridades da área de Defesa haviam dito anteriormente que os 800 soldados enviados para a cidade não estariam armados, ao contrário de outros agentes federais também enviados para a capital. Eles também não deveriam levar armas em seus veículos. "Armas estão disponíveis se necessário, mas permanecerão no arsenal", disse o Exército dos EUA em um comunicado à imprensa na quinta-feira, 14.

Na noite de ontem, 15, alguns membros da Guarda destacados para Washington foram informados para esperar uma ordem para carregar armas, de acordo com fontes. No entanto, até a manhã deste sábado, 16, nenhuma ordem formal havia sido dada, disse um funcionário do Departamento de Defesa.

Procurada, uma porta-voz do Departamento de Defesa encaminhou as perguntas da reportagem ao Exército. Um porta-voz do Exército não retornou pedido de comentário.

Desde que chegaram a Washington na terça-feira, 12, os soldados da Guarda Nacional têm sido amplamente vistos em áreas públicas, de acordo com autoridades da área de defesa. Eles foram designados para funções administrativas e logísticas, bem como para trabalhos de "embelezamento de áreas".

"Os soldados da Guarda Nacional são treinados para guerra e desastres naturais, não para policiamento comunitário", disse o presidente do Conselho do Distrito de Colúmbia (Distrito Federal dos EUA, onde está Washington), Phil Mendelson, na segunda-feira, 11, acusando Trump de criar um factoide para aparecer na TV. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.