Rio Innovation Week chega ao fim e ganha evento ?irmão? em São Paulo

Acabou a edição deste ano da Rio Innovatiom Week (RIW), um dos principais eventos de inovação do País. No último dia, o Estadão anunciou a iniciativa para realizar em maio do ano que vem a São Paulo Innovation Week (SPIW), evento irmão da Rio Innovation, que prevê atrair 30 mil pessoas por dia.
O evento terá formato semelhante ao da Rio Innovation Week, mas com maior aprofundamento em conteúdos ligados ao DNA do estado e da cidade de São Paulo, como finanças, agronegócio e empreendedorismo.
