Sábado, 16 de Agosto de 2025

Política

'Sei que ajustes acontecem no caminho e que Partidos mudam candidatos', diz Zema

16/08/2025 | 14:15



Ao lançar sua pré-candidatura à Presidência da República neste sábado, 16, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), admitiu que "ajustes" podem acontecer no caminho até o pleito o ano que vem.

"Eu já participei de duas campanhas, em 2018 e 2022, e sei que ajustes acontecem no caminho. Partidos mudam candidatos, reposicionam nomes", disse Zema. "Hoje a proposta é permanecer candidato."

Ainda assim, Zema não descartou a possibilidade de vir a compor uma chapa com algum outro pré-candidato de direita e centro-direita. Ele afirmou que mantém uma relação próxima com Tarcísio de Freitas (Republicanos), a quem disse "admirar", e destacou que o governador de São Paulo tem uma aprovação excepcional.

Na avaliação de Zema, o cenário mais provável é o de a direita lançar vários pré-candidatos agora, mas se unir no segundo turno. Ressalvou, porém, que tudo dependerá das conversas políticas ao longo do caminho.


