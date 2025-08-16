Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 55 milhões

O prêmio da Mega-Sena deste sábado (16) está acumulado em R$ 55 milhões. As seis dezenas do concurso 2.902 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O sorteio pode ser conferido em transmissão ao vivo no canal da Loterias Caixa no YouTube.





As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.



O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.