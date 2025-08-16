Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 55 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h; o jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6
O prêmio da Mega-Sena deste sábado (16) está acumulado em R$ 55 milhões. As seis dezenas do concurso 2.902 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
