Santos renova contrato de João Ananias, jovem zagueiro que já aparece no profissional

O Santos oficializou a renovação de contrato do zagueiro João Ananias, de 18 anos, até 30 de junho de 2030. Destaque na base e recentemente relacionado para a vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão, o defensor assinou o novo vínculo na Vila Belmiro, ao lado de familiares, do presidente Marcelo Teixeira e de dirigentes do clube.

Natural de Mauá (SP), Ananias chegou ao Santos aos 11 anos, após aprovação em testes no futsal. Em sua trajetória no clube, passou por todas as categorias até alcançar o time sub-20, no qual conquistou o Campeonato Paulista Sub-17 em 2024.

"É um privilégio enorme estar assinando esse contrato, ainda mais pelo Santos, que é o maior clube do mundo. Tem uma história grande, muito grande, então me sinto muito honrado e espero fazer história com o Santos", afirmou o defensor após a assinatura.

O jovem relembrou ainda sua formação no clube e a importância da base para o seu desenvolvimento. "Cheguei aqui com 11 anos, foi um sonho, não acreditei quando passei no teste, porque era uma outra realidade para mim. Foi um privilégio muito grande para mim, como homem, amadurecer muito com os profissionais que estão aqui. Agradeço a Deus pelas oportunidades, agradeço ao Santos por ter confiado em mim e espero entregar sempre o melhor aqui dentro."

O presidente Marcelo Teixeira ressaltou o crescimento do zagueiro e o simbolismo de sua formação dentro do clube. "O Ananias é um jogador muito jovem. Isso é interessante, porque o Santos tem essa relação muito íntima com o futebol de salão. São exemplos e referências que ficam para nós. O Ananias sendo reconhecido, valorizado, é fundamental. Já vimos esse filme antes, de zagueiros que estão na base e que sobem com sucesso."

O Santos ocupa atualmente a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos, e volta a campo neste domingo, às 16h, diante do Vasco, no MorumBis, pela 20ª rodada.