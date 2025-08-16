Líderes europeus elogiam esforços de Trump por fim à guerra na Ucrânia

Líderes europeus elogiaram os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim às mortes na Ucrânia, encerrar a guerra e alcançar uma paz justa e duradoura. A avaliação consta de nota conjunta assinada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pelo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Também assinam a nota o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Úrsula Von der Leyen.

A nota diz que "a Ucrânia pode contar com a nossa solidariedade inabalável da UE, enquanto o bloco segue trabalhando por uma paz que salvaguarde os interesses vitais de segurança da Ucrânia e da Europa". Afirma ainda que cabe à Ucrânia decidir sobre o próprio território e que as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força.

"Nosso apoio à Ucrânia continuará. Estamos determinados a fazer mais para manter a Ucrânia forte, a fim de alcançar o fim dos combates e uma paz justa e duradoura. Enquanto a matança na Ucrânia prosseguir, estamos prontos para manter a pressão sobre a Rússia. Continuaremos a reforçar as sanções e medidas econômicas mais amplas para pressionar a economia de guerra da Rússia até que se alcance uma paz justa e duradoura", diz o comunicado.

No documento, os líderes europeus afirmam que é necessário defender a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, e que a Rússia não pode ter poder de veto sobre o caminho do país em direção à União Europeia e à Otan.