Sábado, 16 de Agosto de 2025

Nacional Titulo Prêmio milionário

Único apostador ganha R$ 6 milhões na Lotofácil

Sortudo de Minas Gerais acertou sozinho as 15 dezenas do concurso 3470 desta sexta-feira

Do Diário do Grande ABC
16/08/2025 | 10:47
FOTO: Reprodução/EBC
FOTO: Reprodução/EBC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O concurso 3470 da Lotofácil, realizado nesta sexta-feira (15), estava acumulado em R$ 6.697.985,94. Um apostador de Passos, em Minas Gerais, acertou as 15 dezenas sozinho e levou o prêmio milionário. 

As dezenas sorteadas foram: 01 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24.


A lotofácil também premiou os apostadores que acertaram 14 números. Foram 441 apostas, que ganharam R$ 2.102,61 cada.Mais 15.168 ganhadores tiveram 13 acertos e levaram R$ 35 cada.

Os 88.126 apostadores que acertaram 12 dezenas têm direito a R$ 14 e as 289.253 apostas com 11 acertos, R$ 7 cada. A arrecadação total atingiu R$ 39.328.898,00.


O próximo sorteio, do concurso 3.471 da Lotofácil, será neste sábado (16), a partir das 20h. 


As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo da Loterias Caixa. Para apostar, é preciso ter mais de 18 anos. 


São 25 números disponíveis e os apostadores podem fazer jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.


Os sorteios ocorrem  de segunda-feira a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). São válidas apostas feitas até as 19h da data do sorteio.



 

 

 


