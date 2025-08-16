Único apostador ganha R$ 6 milhões na Lotofácil

O concurso 3470 da Lotofácil, realizado nesta sexta-feira (15), estava acumulado em R$ 6.697.985,94. Um apostador de Passos, em Minas Gerais, acertou as 15 dezenas sozinho e levou o prêmio milionário.



As dezenas sorteadas foram: 01 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24.







A lotofácil também premiou os apostadores que acertaram 14 números. Foram 441 apostas, que ganharam R$ 2.102,61 cada.Mais 15.168 ganhadores tiveram 13 acertos e levaram R$ 35 cada.



Os 88.126 apostadores que acertaram 12 dezenas têm direito a R$ 14 e as 289.253 apostas com 11 acertos, R$ 7 cada. A arrecadação total atingiu R$ 39.328.898,00.





O próximo sorteio, do concurso 3.471 da Lotofácil, será neste sábado (16), a partir das 20h.





As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo da Loterias Caixa. Para apostar, é preciso ter mais de 18 anos.





São 25 números disponíveis e os apostadores podem fazer jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.





Os sorteios ocorrem de segunda-feira a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). São válidas apostas feitas até as 19h da data do sorteio.



